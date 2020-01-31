Цитата: Тот самый:

Эти же (митингующие) едут, покупают, снимают её там с регистрации и ездят на номерах, которые должны были сдать. Не оплачивая налоги, не проходя техосмотр. А теперь говорят "Так не пойдёт! Аким выходи! Ну-ка легализуйте нам! А то в Астану поедем!"



Вы, я смотрю, в курсе каждой машины, которую затронула эта проблема. В каком автосалоне вы работаете? Я даже с вами не спорю, есть и такие о ком вы говорите, но очень многие, проходят и техосмотр, и страховку платят от 30 тысяч. А выявлять тех, кто нарушает правила, тех у кого нет ТО, страховки и тд... это работа наших органов МВД... Или вы хотите сказать, что на каз.учете 100% ездят уплатив налоги, страховку и прочие платежи?