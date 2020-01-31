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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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* KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как быть с теми,законопослушными которые за такую же машину отдали на 3-4млн больше?


Напоминает ситуацию, когда соседка купила такую же кофточку, но дешевле. Вроде бы и ничего такого, она заморочилась поисками, объездила пол города, но нашла с лучшей ценой. Но вам обидно. Что это? Зависть?

Да и вопрос подымается не только об легализации ввезенных авто, но и уменьшении утиль сбора или его отмене для всех, об отмене первичной регистрации для всех, о неподъемных, взятых с потолка суммах.
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне этот автомобиль необходим, потому что на дорогу в школу и садик уходит до 1 500 тенге в день.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37539?1580527382

Я очень сомневаюсь, что в целом автомобиль выходит дешевле, учитывая стоимость самой машины, ремонт и ГСМ. Если, конечно, на ней не зарабатывать.
Цитата:
Это самое настоящее лоббирование интересов нескольких казахстанских производителей.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37539#837317

Это называется "поддержка отечественного производителя".

[Исправлено: Victor Yang, 01.02.2020 - 09:31]
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§ Я
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 01.02.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может пора уже называть вещи своими именами ? Нарушители требуют отмены наказания, хотя заслужили и наказание и презрение. Давая поблажки подобным нарушителям, государство поощрит их и даст не лучший пример другим

[Исправлено: Я, 01.02.2020 - 09:44]
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* Тот самый
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.02.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ведь в случае удачной легализации на рынке появился большое количество аналогичных автомобилей по более низкой цене


В случае удачной легализации эти же митингующие и скинут свои авто по среднерыночной цене. Получится еще одна адресная соцпомощь перекупам. Говорят, есть люди, которые продали квартиры и купили там по 3-4 машины на продажу.

Закон должен быть един для всех или отменён для всех.
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* Тот самый
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.02.20 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не понимаю почему этого раньше не произошло.


В Кустанае, например, живут несколько тысяч человек с российским гражданством. Логично же, что они купят машину там подешевле, а ездят и здесь, и там. Но они платят налоги, проходят техосмотр - всё честно. Вот из-за этой категории и разрешили.

Эти же (митингующие) едут, покупают, снимают её там с регистрации и ездят на номерах, которые должны были сдать. Не оплачивая налоги, не проходя техосмотр. А теперь говорят "Так не пойдёт! Аким выходи! Ну-ка легализуйте нам! А то в Астану поедем!"
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Заявления власти с телеэкранов - это обман? Получается никому нельзя верить и у нас в прессе и ТВ все выражают сплошь свое мнение без учета законности?

А, может, вы просто услышали то что хотели услышать и был оговорен срок беспошлинного ввоза товаров? Вообще не пойму - причём здесь другие страны, если купили граждане Казахстана и ввезли в свою страну?
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* Тот самый
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.02.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Напоминает ситуацию, когда соседка купила такую же кофточку, но дешевле


...у человека, который торгует краденным. И она знала об этом. А потом пришла полиция и конфисковала кофточку. А соседка как давай выть, что мол так не пойдёт, поеду в Астану :lol:
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* KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


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Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Эти же (митингующие) едут, покупают, снимают её там с регистрации и ездят на номерах, которые должны были сдать. Не оплачивая налоги, не проходя техосмотр. А теперь говорят "Так не пойдёт! Аким выходи! Ну-ка легализуйте нам! А то в Астану поедем!"


Вы, я смотрю, в курсе каждой машины, которую затронула эта проблема. В каком автосалоне вы работаете? Я даже с вами не спорю, есть и такие о ком вы говорите, но очень многие, проходят и техосмотр, и страховку платят от 30 тысяч. А выявлять тех, кто нарушает правила, тех у кого нет ТО, страховки и тд... это работа наших органов МВД... Или вы хотите сказать, что на каз.учете 100% ездят уплатив налоги, страховку и прочие платежи?
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
у человека, который торгует краденным. И она знала об этом. А потом пришла полиция и конфисковала кофточку. А соседка как давай выть, что мол так не пойдёт, поеду в Астану

Отличный пример!!! Сами себе злобные Буратины.

[Исправлено: Victor Yang, 01.02.2020 - 10:26]
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* KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вообще не пойму - причём здесь другие страны, если купили граждане Казахстана и ввезли в свою страну?


Ну так и подымайте вопрос о нужности Таможенного союза и его законов, которые ратифицировал Казахстан и обязан их придерживаться, в том числе и граждане Казахстана. Почему молчите, что Таможенный союз, нам не нужен, что мы не хотим руководствоваться его законами? Или лучше облаять соседа? Это проще и на его фоне можно поднять свою значимость?
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* KstKZ
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 10:32
Комментарий проходит проверку.
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
подымайте вопрос о нужности Таможенного союза и его законов

А тут-то причём этот союз? Если его не будет - пошлина ещё больше взлетит - это непонятно? В этой ситуации - глупость и жадность покупателей машин - разбираться с законами у них ума не хватило. Задать вопрос "а что же будет после льготного периода?" - тоже не догадались, а всё это время считали лохами тех кто приобретает по закону.
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* KstKZ
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 10:41
Комментарий проходит проверку.
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* Тот самый
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.02.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Да и вопрос подымается не только об легализации ввезенных авто, но и уменьшении утиль сбора или его отмене для всех, об отмене первичной регистрации для всех, о неподъемных, взятых с потолка суммах.


А как быть с теми, кто уже купил или вот-вот рассчитался. Думаете, владельцы машин на казучете вам спасибо скажут за то, что она разом подешевеет миллиона на 1,5-2? И таких в разы больше, чем вас. Поэтому если и снижать, то плавно, лет за 5, как растаможку снижают сейчас. А вас ведь такое не устроит? Хотите здесь и сейчас?
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
нарушения все стороны Киргизии, Армении и тд.

Прошу прощения, в законодательстве этих стран, или быть может в законодательстве ЕАЭС есть пункт запрещающий владение регистрируемой собственностью (земля, дом, квартира, автотранспортное средство) на их территории гражданами других стран? Если нет, то какие претензии к этим государствам? Пожалуйста, владейте, соблюдая соответствующие правила тех государств (что там, прописка, вид на жительство, гражданство? не в курсе), и выезжайте за пределы Казахстана раз в год в страну регистрации, чтобы считаться автомобилем находящимся в международном движении.
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