Сталкер Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 447

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:27 Законодательство в этой части не менялось: какое оно было, такое и есть. Требования этих граждан мне вот совсем не понятны. Ссылки на то, что какие-то чиновники от административной полиции что-то там когда-то там говорили и поэтому они расслабились и думали, что всё нормально, так и должно быть - наивность какая-то. Да и что говорили чиновники, толковать можно по-разному, не чиновники МинФина и не налоговики же говорил и объясняли...



Мы будем добиваться полной амнистии и полного освобождения от уплаты этих огромных сумм - а другие пусть платят эти суммы, уже ранее включённые в стоимость легально ввезённых и законно оформленных авто? Может и им тогда начать требовать чего-нибудь?



Почему 6 лет закон не работал, а теперь мы должны расплачиваться? Так не пойдёт! - тогда вопрос возникает "а как пойдёт то?" Чтобы закон и дальше не работал? Кто-то воспользовался тем, что не было особого контроля над исполнением требований закона и из этого делают вывод, значит, его можно и вообще было не исполнять. Ну такими темпами мы что угодно тут построим, но точно не правовое государство.



Какое государство скажет, что его законы не обязательны для исполнения? Тогда зачем они, если их можно задним числом пересматривать и отменять? Ладно, если сейчас требования законодательства пересмотреть, но пересматривать законы задним числом - дичь какая-то же...