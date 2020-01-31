КГСПС Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова? #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1004

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:38 Цитата: abaika95:

В Рудном есть улица в честь него?

Не переживайте, есть. И есть те, кто помнит и его, и его сына, Виктора Васильевича. Он в моей школе преподавал.