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§ NG.kz
Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Кудайберген Ержан отметил, что данный опыт можно было изучить, не выезжая в Японию. "Что входит в этот пакет, какие меры, какие пути реализации данного соцпакета? Есть ли какие-то планы по срокам?" - спросил Кудайберген Ержан.
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§ таноми52
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1555
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте в начале достигнем уровня Японии, а потом поднимем пенсии госслужащих до их уровня. В качестве награды за такие достижения. А пока это выглядит, как попытка госаппарата урвать себе побольше из общенародного котла
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§ Козлов я
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос ваш очень важный.
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§ abaika95
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
abaika95


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Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Как мы знаем, в Германии это 70 процентов от последней зарплаты//




Интересно старичок Дракон 70 процентов получает от последней зарплаты которую тут получал?) Тогда понятно что денег может нехватать на многое......
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§ Гога
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2133
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А немецкий опыт по введению пособия семьям с детьми они не хотят применить??
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§ drakon
Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18484
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Как мы знаем, в Германии это 70 процентов от последней зарплаты,

И откуда они всё - знают?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 31.01.2020 - 13:45]
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§ сайлау курманов
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3473
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.02.20 - 06:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А до этого как было, просто сравнить к чему пришли
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