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≡ Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение о переименовании 31 января приняли депутаты Костанайского областного маслихата на внеочередной сессии. Предложение о переименовании в акимат Костаная внесла в октябре прошлого года инициативная группа.
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§ elektron
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.02.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В ЗТБ-Тобыле,до сих пор есть ул.Ленина,

Дык в Рудном тоже есть, что же вы так плохо о соседеЦитата:
Добринцофф:
видать дыра такая
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§ Добринцофф
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7001
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.02.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что же вы так плохо о соседе

Это не я,Сайлау сам говорил,что это дыра,там даже снег не чистят.
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§ КГСПС
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1004
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.02.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Рудном есть улица в честь него?

Не переживайте, есть. И есть те, кто помнит и его, и его сына, Виктора Васильевича. Он в моей школе преподавал.
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