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Куратор темы: drakon
§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Давайте начистоту. Вы ведь сами утверждаете что я говорю на японском. Так как же по-Вашему у меня есть возможность обмануть русскоговорящих хулиганов??? ;-)
Цитата:
Добринцофф:
защитники животных уже выехали за тобой

Нууууу, топка и печь у меня по-прежнему есть. Так что, думаю, начинать переживать рано ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18484
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адекс - появился, на форуме.
Наверное из Китая - вернулся?... :lol: :-o
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2133
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.01.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
из Китая - вернулся?
---А чего там делал ?? Но это не важно - главное , его опросили врачи??
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18484
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
главное , его опросили врачи??

Ты про такие вещи - не спрашивай.
Генеколога уже одного - арестовали...
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