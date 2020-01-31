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≡ Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение о переименовании 31 января приняли депутаты Костанайского областного маслихата на внеочередной сессии. Предложение о переименовании в акимат Костаная внесла в октябре прошлого года инициативная группа.
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§ KOS77
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 был депутатом и председателем мажилиса Парламента 3-го и 4-го созывов, родился в 1948 году и большую часть жизни работал в Костанайской области.

Да уж, серьёзные заслуги, был депутатом и долго работал в Костанайской области... Интересно, что реально думают единогласные подниматели рук, когда голосуют!? Совсем одурели уже со своими безразборными переименованиями.
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§ yudjin
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
yudjin


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Сообщений: 6369
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
нтересно, что реально думают единогласные подниматели рук, когда голосуют!?

Они надеются , что и их имена будут красоваться на табличках.

[Исправлено: yudjin, 31.01.2020 - 20:01]
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§ abaika95
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
abaika95


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Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да уж, серьёзные заслуги, был депутатом и долго работал в Костанайской области.//


А у Чекмарева какие заслуги?) Что Приехал хлеб отобрал у местных крестьян для Петрограда?
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§ KOS77
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батыры чтоль закончились, что за депутатов взялись? Вообще сейчас много стало желающих увековечить кого-либо без особых заслуг. Вернее уровень заслуг как-то очень снизился, долго был депутатом получи переименование, долго работал в милиции получи мемориальную доску, был родителем бизнесмена получи бюст и т.д., и т.п.
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§ elektron
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А у Чекмарева какие заслуги?) Что Приехал хлеб отобрал у местных крестьян для Петрограда?

Приземисто мыслете товарищ предводитель глобальной мысли! ;-)
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§ KOS77
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у Чекмарева какие заслуги?)

Честно говоря не знаю о нем ничего, слышал в Карабалыке его именем улицу переиначили, вряд ли жители были рады сему факту. Дело ведь не в тех в чью честь переименовывать, а в том что незачем менять названия на новые, называть нужно ново построенное.
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§ abaika95
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Приземисто мыслете товарищ предводитель глобальной мысли//



Ну давайте конкретику тогда товарищ конкретный конкретик)




Цитата-//Дело ведь не в тех в чью честь переименовывать, а в том что незачем менять названия на новые, называть нужно ново построенное.//


Что новое называть согласен) но и старое некоторое спорное если честно) Чекмарёв не однозначный персонаж революции,приехал по заданию Ленина у местных крестьян хлеб увозить для революционной армии) за это его тут Хейтеры и подстрелили в руку,не все хотели свое кровное,потом и трудом заработанное, отдавать непонятным далеким Свердловым и Лейба Бранштейнам)
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§ elektron
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну давайте конкретику тогда товарищ конкретный конкретик)

Цитата:
abaika95:
Чекмарёв не однозначный персонаж революции

Всё равно приземисто. ;-) Всё равно, что встретились Мерседес и Бенц и создали концерн.
Сути нет, холодно...
Да и встречный вопрос, а что этот или какой другой депутатишко сделал или создал, что бы в его честь называли , вернее переименовывали уже названные улицы? 8-)
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§ abaika95
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//и встречный вопрос, а что этот или какой другой депутатишко сделал или создал, что бы в его честь называли , вернее переименовывали уже названные улицы?//



Тоже не волшебство конкретики и сути) но ладно простим)

Он хотябы местный и много лет отдал на служение государству) и хлеб у бедных крестьян думаю не отбирал с вооруженным отрядом )
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§ elektron
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Он хотябы местный и много лет отдал на служение государству)

Ну да как не переименовать? :-x Цитата:
abaika95:
и хлеб у бедных крестьян думаю не отбирал с вооруженным отрядом )

Вы так и не поняли сути. Вот почитайте на досуге 8-)

ПС: Человек не так давно ушедший в мир иной и проживавший до последних своих дней в Рудном. По мне так, перебор. Уважать старость и смерть нужно.

[Исправлено: elektron, 31.01.2020 - 17:00]
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§ abaika95
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы так и не поняли сути. Вот почитайте на досуге//


Суть понятие субъективное у меня своя суть у вас своя,статью даже читать не стал только увидел 1977 год сразу понятно что там о героической борьбе революционных матросов против Кустанайских кулаков которые хлеб не хотели отдавать)



Цитата-//ПС: Человек не так давно ушедший в мир иной и проживавший до последних своих дней в Рудном. По мне так, перебор. Уважать старость и смерть нужно//


В Рудном есть улица в честь него?)
Старость уважаю но не забывая что делал человек в молодости а делал много чего.....
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§ elektron
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Рудном есть улица в честь него?)

А что в Ку(О)станае, мало одной? Обл. центр. как никак.
Кстати почему онамасты так в Рудном не ономастичают? Даже виноградные улицы есть, если Сайлау верить. ;-)
ПС: открою секрет, идут по пути Ленина. Регионы сами сдадут свои позиции ;-) 8-)

[Исправлено: elektron, 31.01.2020 - 19:02]
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§ abaika95
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 00:03
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§ Добринцофф
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7001
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.02.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати почему онамасты так в Рудном не ономастичают? Даже виноградные улицы есть, если Сайлау верить.

Спроса нет,видать дыра такая ,что никакой депутат не захочет её своим именем назвать.
В ЗТБ-Тобыле,до сих пор есть ул.Ленина,40 лет октября
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