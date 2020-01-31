abaika95 Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова? #11





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:40 Цитата-//Вы так и не поняли сути. Вот почитайте на досуге//





Суть понятие субъективное у меня своя суть у вас своя,статью даже читать не стал только увидел 1977 год сразу понятно что там о героической борьбе революционных матросов против Кустанайских кулаков которые хлеб не хотели отдавать)







Цитата-//ПС: Человек не так давно ушедший в мир иной и проживавший до последних своих дней в Рудном. По мне так, перебор. Уважать старость и смерть нужно//





В Рудном есть улица в честь него?)

Старость уважаю но не забывая что делал человек в молодости а делал много чего.....