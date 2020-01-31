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KOS77:
Удивительно, но на всех форумах еденодушно комментаторы против авто с инномерами. Что плохого в том, что люди рискнули (не оправдано конечно) и купили себе хорошую машину, пускай ездят и радуются
Как быть с теми,законопослушными которые за такую же машину отдали на 3-4млн больше?
Они лохи?
А ещё есть люди для которых купля продажи авто-это бизнес,получается те кто следовал всем правилам теперь вообще не сможет продать авто,ведь в случае удачной легализации на рынке появился большое количество аналогичных автомобилей по более низкой цене.
То есть отсюда вывод кто не соблюдает закон и кричит "Аким выходи" тот прав?