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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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§ abaika95
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
abaika95


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Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов давай картинку "а разговоров то было!")
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§ like75
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
like75


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Сообщений: 2
Регистрация: 06.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой, такой бред. Вам не чем заняться ? Нпкупили дешевку, думаете самые умные ?
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§ Boxing
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Boxing


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Сообщений: 10
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 31.01.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы все не поймёте что никаких поблажекне будет, наши местные власти этого не решают,езжайте в Нур-Султан и там требуйте,только всё это бесполезная трата нервов,всё уже давно решено, номера напечатаны, ЦОНы переведены в режим семидневной работы,вы требуете власти нарушить закон,поставить на учёт авто с перекинутым не известно какими мастерами рулём,это же пороховая бочка,не известно как она себя поведёт на дороге,у вас не одна машина не подходит под стандарты ЕВРО 4,почему вы ещё что-то требуете? Не просите а именно требуете.
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§ Boxing
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Boxing


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Сообщений: 10
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 31.01.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщину конечно жалко,она судя по всему действительно на последние деньги купила,ну ситуация с Армянскими люксовыми авто заставляет очень сильно сомневаться что эти люди на последние деньги купили,а сколько среди них перекупщиков которые их нагнали на продажу? Они сильнее всех попали
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§ KOS77
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительно, но на всех форумах еденодушно комментаторы против авто с инномерами. Что плохого в том, что люди рискнули (не оправдано конечно) и купили себе хорошую машину, пускай ездят и радуются (перекупы не в счёт конечно). Ни одна лада стандарта евро-5-8-10 рядом не стояла. Тем кто сейчас напрягается по этому поводу, никто не запрещал ехать и покупать авто за границей. Дело ведь не в "халяве" от налогов и штрафов, а в непонятно с какого потолка взятом утильсборе, в шараге которой он платится, ну и в космической цене первоначального сбора за регистрацию - умерь власть аппетит в этом, было бы всё нормально. P. S. Сам езжу на казучете и нисколько не против иномашин, но против непомерных утильсборов...
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§ сайлау курманов
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3471
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.01.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже чуть не купил, на том конце провода так убедительно врал, что я ивправду чуть не клюнул, Ларгус 16 года хотели втюхать за лям двести, когда с местными номерами за три ляма давали
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§ Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7001
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.01.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Удивительно, но на всех форумах еденодушно комментаторы против авто с инномерами. Что плохого в том, что люди рискнули (не оправдано конечно) и купили себе хорошую машину, пускай ездят и радуются

Как быть с теми,законопослушными которые за такую же машину отдали на 3-4млн больше?
Они лохи?
А ещё есть люди для которых купля продажи авто-это бизнес,получается те кто следовал всем правилам теперь вообще не сможет продать авто,ведь в случае удачной легализации на рынке появился большое количество аналогичных автомобилей по более низкой цене.
То есть отсюда вывод кто не соблюдает закон и кричит "Аким выходи" тот прав?
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§ elektron
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Аким то причём? Поправки и законы на гос. уровне принимаются.
Халява плиз закончилась, не понимаю почему этого раньше не произошло.
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§ Сталкер
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.01.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законодательство в этой части не менялось: какое оно было, такое и есть. Требования этих граждан мне вот совсем не понятны. Ссылки на то, что какие-то чиновники от административной полиции что-то там когда-то там говорили и поэтому они расслабились и думали, что всё нормально, так и должно быть - наивность какая-то. Да и что говорили чиновники, толковать можно по-разному, не чиновники МинФина и не налоговики же говорил и объясняли...

Мы будем добиваться полной амнистии и полного освобождения от уплаты этих огромных сумм - а другие пусть платят эти суммы, уже ранее включённые в стоимость легально ввезённых и законно оформленных авто? Может и им тогда начать требовать чего-нибудь?

Почему 6 лет закон не работал, а теперь мы должны расплачиваться? Так не пойдёт! - тогда вопрос возникает "а как пойдёт то?" Чтобы закон и дальше не работал? Кто-то воспользовался тем, что не было особого контроля над исполнением требований закона и из этого делают вывод, значит, его можно и вообще было не исполнять. Ну такими темпами мы что угодно тут построим, но точно не правовое государство.

Какое государство скажет, что его законы не обязательны для исполнения? Тогда зачем они, если их можно задним числом пересматривать и отменять? Ладно, если сейчас требования законодательства пересмотреть, но пересматривать законы задним числом - дичь какая-то же...
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§ Сталкер
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.01.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не понимаю почему этого раньше не произошло

Очевидно, что опасались именно того, что вот и началось...
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§ abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 23:39
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