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≡ "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, на котором мужчина, представившийся врачом, сообщал "братве" шокирующие данные о якобы распространяющемся по Казахстану коронавирусу, массово рассылалось в мессенджере WatsApp. Человек, записавший его, найден.
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§ Сталкер
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.01.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
опасность причинения вреда/

В моих рассуждениях всё просто. В случае с "опасностью причинения вреда" и "угрозой применения насилия" такой вред или насилие были бы причинены или применены в конкретной ситуации и являлись бы результатом действий непосредственно правонарушителя. А тут же в качестве признака преступления применяется "опасность нарушения общественного порядка", то есть определение самого события преступления ставится в зависимость от возможных и предполагаемых действий третьих лиц.

И лично мне кажется, что тут слово "опасность" на практике воспринимается как "вероятность". Есть такая вероятность, то есть предположение о том, что вследствие распространения материала теоретически могло бы и быть такое, что нарушится общественный порядок, значит, уголовка. Но по такому принципу и доказывать нечего будет - только сказать "считаем" и всё, могло быть и могло - достаточно... А могло и вовсе близко ничего подобного не быть. Какое то вменение на основании предположения, сначала, о восприятии материала третьими лицами, а затем - о действиях этих самых третьих лиц...

По примеру с битой - всё таки разное получается. В этом случае непосредственно Ваши действия и результат. И их восприятие как угрозу причинения вреда или применения насилия. Тут нет предположений - тут всё ясно... А во втором случае - одни лишь предположения об обстоятельствах и вариациях восприятия и возможных действий (то есть в наших условиях - это будет вопрос фантазии по большому счёту).
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§ Козлов я
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для интересующихся - есть книга Георгия Старкова "Дневник Кати Громовой" (можно по нету скачать). О Земле во время атаки подобного вируса. Аналогия с дневником Тани Савичевой. Страшная вещь.
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§ elektron
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Страшная вещь.

И Вы туда же? Никакой паники, только спокойствие! ;-)
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§ Сталкер
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.01.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут пишут про пресс-конференцию министра здравоохранения РК "Коронавирус в Казахстане: Под наблюдением находятся 54 человека" В медицинские учреждения Казахстана госпитализировали 54 человека с вирусной инфекцией, которых подозревают на наличие коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге по коронавирусу

Ну тут врач-гинеколог о 70 человек говорил, министр о 54. Уголовное дело на врача за разницу в 16 что ли? Ничего понять не могу. Говорю, это очень скользкая статья УК РК.

Да и как-то возбудили дело поспешно (или посмешно) и врача сразу в наручники. Полисменам то виднее, сколько заболевших и где, и есть ли они вообще... Да даже если и есть - неважно, заковать эскулапа в наручники и на всю страну его показать, наверное, чтоб не смели что-либо вообще сообщать и лезть куда-то.
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