Сталкер Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 444

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:27 Цитата: abaika95:

опасность причинения вреда/

В моих рассуждениях всё просто. В случае с "опасностью причинения вреда" и "угрозой применения насилия" такой вред или насилие были бы причинены или применены в конкретной ситуации и являлись бы результатом действий непосредственно правонарушителя. А тут же в качестве признака преступления применяется "опасность нарушения общественного порядка", то есть определение самого события преступления ставится в зависимость от возможных и предполагаемых действий третьих лиц.



И лично мне кажется, что тут слово "опасность" на практике воспринимается как "вероятность". Есть такая вероятность, то есть предположение о том, что вследствие распространения материала теоретически могло бы и быть такое, что нарушится общественный порядок, значит, уголовка. Но по такому принципу и доказывать нечего будет - только сказать "считаем" и всё, могло быть и могло - достаточно... А могло и вовсе близко ничего подобного не быть. Какое то вменение на основании предположения, сначала, о восприятии материала третьими лицами, а затем - о действиях этих самых третьих лиц...



По примеру с битой - всё таки разное получается. В этом случае непосредственно Ваши действия и результат. И их восприятие как угрозу причинения вреда или применения насилия. Тут нет предположений - тут всё ясно... А во втором случае - одни лишь предположения об обстоятельствах и вариациях восприятия и возможных действий (то есть в наших условиях - это будет вопрос фантазии по большому счёту).