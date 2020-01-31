abaika95 Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова? #7





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:40 Цитата-//Приземисто мыслете товарищ предводитель глобальной мысли//







Ну давайте конкретику тогда товарищ конкретный конкретик)









Цитата-//Дело ведь не в тех в чью честь переименовывать, а в том что незачем менять названия на новые, называть нужно ново построенное.//





Что новое называть согласен) но и старое некоторое спорное если честно) Чекмарёв не однозначный персонаж революции,приехал по заданию Ленина у местных крестьян хлеб увозить для революционной армии) за это его тут Хейтеры и подстрелили в руку,не все хотели свое кровное,потом и трудом заработанное, отдавать непонятным далеким Свердловым и Лейба Бранштейнам)