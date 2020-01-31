Boxing Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев... #3





(Пользователи) Сообщений: 10

Регистрация: 18.01.20 (Пользователи) Отправлено: - 20:31 Как вы все не поймёте что никаких поблажекне будет, наши местные власти этого не решают,езжайте в Нур-Султан и там требуйте,только всё это бесполезная трата нервов,всё уже давно решено, номера напечатаны, ЦОНы переведены в режим семидневной работы,вы требуете власти нарушить закон,поставить на учёт авто с перекинутым не известно какими мастерами рулём,это же пороховая бочка,не известно как она себя поведёт на дороге,у вас не одна машина не подходит под стандарты ЕВРО 4,почему вы ещё что-то требуете? Не просите а именно требуете.