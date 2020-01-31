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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37928
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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* abaika95
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
abaika95


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Сообщений: 2940
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов давай картинку "а разговоров то было!")
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§ like75
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
like75


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Сообщений: 2
Регистрация: 06.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой, такой бред. Вам не чем заняться ? Нпкупили дешевку, думаете самые умные ?
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§ Boxing
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Boxing


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Сообщений: 10
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 31.01.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы все не поймёте что никаких поблажекне будет, наши местные власти этого не решают,езжайте в Нур-Султан и там требуйте,только всё это бесполезная трата нервов,всё уже давно решено, номера напечатаны, ЦОНы переведены в режим семидневной работы,вы требуете власти нарушить закон,поставить на учёт авто с перекинутым не известно какими мастерами рулём,это же пороховая бочка,не известно как она себя поведёт на дороге,у вас не одна машина не подходит под стандарты ЕВРО 4,почему вы ещё что-то требуете? Не просите а именно требуете.
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§ Boxing
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Boxing


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Сообщений: 10
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 31.01.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщину конечно жалко,она судя по всему действительно на последние деньги купила,ну ситуация с Армянскими люксовыми авто заставляет очень сильно сомневаться что эти люди на последние деньги купили,а сколько среди них перекупщиков которые их нагнали на продажу? Они сильнее всех попали
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