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≡ Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37925
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около сотни человек собрались возле здания областного акимата в Костанае. Как ранее сообщала "НГ", общий сбор на главной площади областного центра на 15 часов сегодня объявили владельцы автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими госномерами.
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§ Добринцофф
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6997
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.01.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
И проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.

Сейчас электричество для юр.лиц подорожает на 10%,что сильно ударит по моему карману-это считается нарушение прав человека?
Мне Архимеда вызывать?
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§ abaika95
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ни о каком иностранном учёте не слышал.И до сих пор - не слышу, хотя ко мнеприезжают Россияне и Казахстаны,почти каждый год.//



Странно все слышали а вы нет) меньше просроченных продуктов кушайте) и гостям приезжим не давайте)
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§ arman_kst
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если разрешать, то всем. Я бы тоже хотел машину подешевле, т.к. дорого. Но не могу себе позволить и хожу пешком.
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§ Тот самый
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Я бы тоже хотел машину подешевле, т.к. дорого. Но не могу себе позволить и хожу пешком.


И наверняка Вы такой не один. Надо выйти и потребовать от акима купить всем по машине! 8-)
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§ Я
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 31.01.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
что ооочень существенно ударит им по карману.

А то, что из-за них недочищены дороги и недолечены больные , они не знают. Смешно. Эта тема еще с 15 года поднимается. Но все ждали, что рассосется
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§ Козлов я
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Я бы тоже хотел машину подешевле
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