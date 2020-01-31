Цитата: Сергей_я:

И проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.

Сейчас электричество для юр.лиц подорожает на 10%,что сильно ударит по моему карману-это считается нарушение прав человека?

Мне Архимеда вызывать?