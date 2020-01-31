/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37925
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около сотни человек собрались возле здания областного акимата в Костанае. Как ранее сообщала "НГ", общий сбор на главной площади областного центра на 15 часов сегодня объявили владельцы автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими госномерами.
Читать новость

§ лимон
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да блин, выйдете кто-нибудь в толпу и кашлять начните - сами разбегутся :lol:
раз уговорить не могёте
Профайл

§ abaika95
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кашлять начните - сами разбегутся//



В России седня запретили праздновать юбилей макдонольдса,те хотели бургеры за 3 рубля продовать как в 1990 году,но власти сказали из за вируса запрет!)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально надо было сказать все условия покатушек на армянских и киргизских авто, а то говорят одно и чрез год выносят мозги простым гражданам. Помню ещё елбасы призывал всех к бизнесу, а на деле все наоборот
Профайл Посетить вебсайт

* drakon
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18481
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

где собрались депутаты и полиция!

А чё, не мог сразу в Полицию - пригласить.
Для экономии бензина, сил Полиции... 8-) :-o
Профайл

§ Маркс
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 31.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, если у владельцев иностранных номеров что-то выгорит, то владельцам местных номеров сама судьба велит идти испрашивать какие-нибудь послабухи от властей. Тем более, что местных гораздо больше.
Профайл

§ Я
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 31.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

К тому идет, что пора законопослушным налогоплательщикам просить льготы
Профайл

§ Тот самый
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
если у владельцев иностранных номеров что-то выгорит


Да ничего у них не выгорит. На местном уровне этот вопрос не будет решаться, тем более из-за 70 человек.

Нарушение прав человека - всем пофиг.
Коррупция - всем пофиг.
Проблемы в образовании, медицине - всем пофиг.
Не дали купить машину в Армении - АКИМ ВЫХОДИ!!!
Профайл

* drakon
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18481
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

пригласил их на разговор в зал филармонии. Они согласились.

Ну и о чём там - говорили?...
:-o
Профайл

§ abaika95
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, что пора законопослушным налогоплательщикам просить льготы//



Законопослушными гражданами быть уже не модно)

Дай квартиру,спиши кредиты,уберите закон о иностранном учёте) дальше больше) ни к чему хорошему это не приведет.....
Профайл

§ Гога
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2133
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.01.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
юбилей макдонольдса

----- Откуда инфа ??
Профайл

§ abaika95
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Откуда инфа ?//




Из либеральных источников)
Профайл

§ Сергей_я
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 31.01.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Нарушение прав человека - всем пофиг. Коррупция - всем пофиг. Проблемы в образовании, медицине - всем пофиг. Не дали купить машину в Армении - АКИМ ВЫХОДИ!!!

это и есть нарушение прав человека, поэтому видите не пофиг, когда нарушают права сразу группе людей
Коррупция? а вы водитель? а вы в курсе что 99,9% водителей за коррупцию и активно ее поддерживают.
Ну а проблема образования и медицины это вообще всегда было. Эти проблемы должны решать педагоги и медики, как тут эту проблему пытаются решить люди, которых ущемили, хоть и в рамках закона.
И проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.

[Исправлено: Сергей_я, 31.01.2020 - 17:33]
Профайл

* drakon
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18481
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,уберите закон о иностранном учёте)

Первый раз я был в Германии в 1995 году.
Ни о каком иностранном учёте не слышал.
И до сих пор - не слышу, хотя ко мне
приезжают Россияне и Казахстаны,
почти каждый год... :lol: :-o
Профайл

* drakon
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18481
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Откуда инфа ??

Да в телеке, уже целый час - показывают... :oops: :-P
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Козлов я, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 4
Всего: 210

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх