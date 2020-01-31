Сергей_я Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2859

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:31 Цитата: Тот самый:

Нарушение прав человека - всем пофиг. Коррупция - всем пофиг. Проблемы в образовании, медицине - всем пофиг. Не дали купить машину в Армении - АКИМ ВЫХОДИ!!!

это и есть нарушение прав человека, поэтому видите не пофиг, когда нарушают права сразу группе людей

Коррупция? а вы водитель? а вы в курсе что 99,9% водителей за коррупцию и активно ее поддерживают.

Ну а проблема образования и медицины это вообще всегда было. Эти проблемы должны решать педагоги и медики, как тут эту проблему пытаются решить люди, которых ущемили, хоть и в рамках закона.

И проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.



[Исправлено: Сергей_я, 31.01.2020 - 17:33]