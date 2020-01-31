Сталкер Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог... #26





(Полноправные пользователи) Сообщений: 443

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:17 Цитата: abaika95:

для тех кто решится тоже распространять непроверенную инфу)

Да нет ответственности за распространение "непроверенной инфы". Ну нет её и всё тут. Есть ответственность за "распространение ЗАВЕДОМО ложной информации". За распространение просто ложной информации ответственности нет, а Вы про какую-то "непроверенную инфу". Понапихали в Уголовный Кодекс кучу скользких и политизированных статей, и хапают вот так вот людей в наручники.



Сама диспозиция ч.1 ст.274 УК РК выглядит так - Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства



Ну вот что это - "заведомо ложной информации,создающей опасность нарушения..." Какими критериями оценивается "создание опасности нарушения", исходя из каких соображений?.. На глазок что ли, если речь о "создании опасности", лишь просто мифической "опасности". На что поведутся люди и из-за чего они могут начать бунтовать, дебоширить, панику разводить? Так надо понимать возможную и мифическую опасность? Как панику в головах тех, кто видео посмотрел, а не реальную панику?



То есть вопрос сам прост: вот записал этот автор этот ролик. Сразу уголовка. Почему? К чему реально и объективно могло привести такое видео с таким утверждением? Все МОГЛИ кинуться давить друг друга и опустошать аптеки и грабить магазины, паниковать и т.д.? Но этого же не произошло. Или к чему это всё? Понять не могу, откуда тут сразу уголовные дела берутся... Это реальная опасность нарушения общественного порядка такими роликами? Или же выдуманная и высосанная из пальца полисмэнами, желающими потрясти наручниками?)))))