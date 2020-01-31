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Тот самый:
Нарушение прав человека - всем пофиг. Коррупция - всем пофиг. Проблемы в образовании, медицине - всем пофиг. Не дали купить машину в Армении - АКИМ ВЫХОДИ!!!
это и есть нарушение прав человека, поэтому видите не пофиг, когда нарушают права сразу группе людей
Коррупция? а вы водитель? а вы в курсе что 99,9% водителей за коррупцию и активно ее поддерживают.
Ну а проблема образования и медицины это вообще всегда было. Эти проблемы должны решать педагоги и медики, как тут эту проблему пытаются решить люди, которых ущемили, хоть и в рамках закона.
И проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.
[Исправлено: Сергей_я, 31.01.2020 - 17:33]