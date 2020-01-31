Цитата: abaika95:

зачем тогда записывать видео и пугать людей что вирус распространяется по КЗ?

Я же Вам там же и ответил. В какой-то момент надоедает отвечать каждому по отдельности. Каждый раз выдумывать новую блажь. Тем более, когда задают любой подобный неадекватный вопрос, люди не хотят получить ответа. Они хотят получить подтверждения их собственных догадок, домыслов и прочей фигни. Люди хотят экшена. Ну так вот он - экшн. Есть у вас внутри тяга к переживанию страха? Нате, бога ради. Только, пожалуйста, не приставайте со своими тараканами ко мне. Но если лично я могу защитится от подобных проявлений, в силу того что род моей деятельности никому не интересен. То там, сами понимаете, работа публичная, да ещё и связанная с тем, что вроде бы касается каждого.