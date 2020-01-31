"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Я робот
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Сообщений: 37923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 11:45
Видео, на котором мужчина, представившийся врачом, сообщал "братве" шокирующие данные о якобы распространяющемся по Казахстану коронавирусу, массово рассылалось в мессенджере WatsApp. Человек, записавший его, найден. Читать новость
abaika95: зачем тогда записывать видео и пугать людей что вирус распространяется по КЗ?
Я же Вам там же и ответил. В какой-то момент надоедает отвечать каждому по отдельности. Каждый раз выдумывать новую блажь. Тем более, когда задают любой подобный неадекватный вопрос, люди не хотят получить ответа. Они хотят получить подтверждения их собственных догадок, домыслов и прочей фигни. Люди хотят экшена. Ну так вот он - экшн. Есть у вас внутри тяга к переживанию страха? Нате, бога ради. Только, пожалуйста, не приставайте со своими тараканами ко мне. Но если лично я могу защитится от подобных проявлений, в силу того что род моей деятельности никому не интересен. То там, сами понимаете, работа публичная, да ещё и связанная с тем, что вроде бы касается каждого.
Вот пишут, что распространение этого вируса зарегистрировано почти что в 20 странах мира - в Японии, США, Германии, Франции, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Австралии, Камбодже, Непале, Индии, Колумбии, Англии, Мексике, Ирландии, Саудовской Аравии, ОАЭ.
Разумеется, утверждения непосредственного соседа Китая, Казахстана, что тут таких случаев нет - сомнению не подлежит, все иные сообщения - есть заведомо ложная информация, противоречащая официальной. Допустить, что в Казахстане власти что-либо могут скрывать от своего населения - это вообще просто кощунство. Критично нужно относиться к любой информации, вообще любой, но никак ни к официальной...
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.
В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества" - Расская служба BBC
По сути новости мнение такое. Как написано, врача этого подозревают по ст.274 ч.2 УК РК. Наказание максимальное - до трёх лет лишения свободы, то есть подозревают в совершении уголовного правонарушения средней тяжести (ст.11 УК РК).
Согласно ст.147 ч.1 УПК РК, содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет.
Как видим, до суда его никто под стражу не возьмёт (да и после суда крайне маловероятно, в случае признания виновным). Тогда зачем вот такая картинка - наручники, конвой и прочее? Очевидно, чтобы просто ради самой картинки, которую всем нужно показать. А зачем? Попугать собственных граждан? Ну клоуны же...
андрей 117: наручники обязательно нужно было одевать ему?
Естественно, НЕТ! Если бы сопротивлялся или бы задерживали опасного преступника, применение спец.средств было бы понятным и оправданным. А тут его даже под стражу невозможно взять. А наручники именно для КАРТИНКИ, для нас, чтобы посмотрели и подумали... Не более. Вот такие вот клоуны у нас в погонах. Врача - в наручники за распространение предполагаемо ЗАВЕДОМО ложной информации...
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