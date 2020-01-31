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≡ "Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 31 января, в департаменте полиции Костанайской области прокомментировали вчерашний инцидент в салоне красоты "Виктория" на углу улиц Складская и Рабочая, в результате которого мастер по маникюру получила множественные ножевые ранения, а ее бывший муж попытался покончить жизнь самоубийством.
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§ Vit
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот люди живут. От одной 2, от другой 5, от очередной 9. Завесть блин=))
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* drakon
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18474
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Полиция ведет досудебное расследование по статьям «Покушение на убийство» и «Доведение до самоубийства».

Покушение на убийство, ладно.
А вот доведение до самоубийства,
тут с какого бока?... :lol:
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§ Vit
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове вместо машинкой.
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§ Тот самый
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дело также было списано. Больше она не обращалась.


А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
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§ Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
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