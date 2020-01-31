ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Я робот
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Сообщений: 37923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 09:22
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Наибольшую обеспокоенность у ВОЗ вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения. Читать новость
Почему до сих пор не придумали рейтинги по пусканию пыли в глаза. Тут мы были бы впереди планеты всей. Наши трупы бы списывали по грипу. А если серьёзно, то не дай бог в казахстане произойдёт эпидемия. Не справимся. Не сегодня, это точно.
Что значит не справимся? Страна-то никуда не денется. Вы, возможно, приверженец огромного заблуждения о том что все люди одинаковые. Но, к сожалению, они офигенно разные. И есть такие, что от этого вируса даже не чихнут. Знаете, такие люди, у которых лейкоциты этакие гопники. "Кто тут заглянул к нам на райончик? Ба! Новый вирус! Иди сюда дорогой!" И сразу по "щам" ему.
Ах уж эти прививки! Ведь предупреждали же недавно: Цитата:
Маркс: И потом, зачем нужна прививка, если вирусы гриппа постоянно мутируют и не факт, что прививка защитит от очередной мутации штамма типа B, если новая мутационная линия будет называться не "Виктория", а "Кондрат".
Но некоторые товарищи тут на форуме настолько активно топили за прививки, что прямо таки брызги летели, но к их огромному сожалению выяснилось, что: "В случае с китайским коронавирусом прививка от гриппа, увы, не поможет: новая инфекция имеет другую природу, нежели те, от которых защищает вакцина."
Butch: Поставьте в равные условия и в развитой стране получите смертность в 80% против 21-го в Замбии
Я ответил на комбинацию: Цитата:
возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения
Цитата:
Butch: Вот там-то и проблем будет меньше всего
В странах 3-го мира смертность выше будет, потому что как раз условия там хуже. Об этом ВОЗ и говорит. Но, возможно, это и правда не проблема для них - в Африке есть места, где детям имена дают только в 5 лет (не все доживают).
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