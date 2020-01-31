Цитата: Маркс:

В случае с китайским коронавирусом прививка от гриппа, увы, не поможет



Дык даже не от всех штаммов гриппа помогает эта прививка, 3 наиболее вероятных выбираются. А вариантов вируса гриппа более 2000. Неплохая статья про коронавирусы от врача на техническом (!) ресурсе Так вот он считает, что вакцина будет году в 2022-м. В лучшем случае. Возможно, слишком пессимистично настроен.



Цитата: Butch:

Поставьте в равные условия и в развитой стране получите смертность в 80% против 21-го в Замбии



Я ответил на комбинацию:

Цитата: возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения

Цитата: Butch:

Вот там-то и проблем будет меньше всего



В странах 3-го мира смертность выше будет, потому что как раз условия там хуже. Об этом ВОЗ и говорит. Но, возможно, это и правда не проблема для них - в Африке есть места, где детям имена дают только в 5 лет (не все доживают).