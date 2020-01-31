Vit Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8905

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:58 Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове вместо машинкой.