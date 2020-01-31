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≡ "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, на котором мужчина, представившийся врачом, сообщал "братве" шокирующие данные о якобы распространяющемся по Казахстану коронавирусу, массово рассылалось в мессенджере WatsApp. Человек, записавший его, найден.
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§ лимон
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Говоришь болвану


это определение больше автору ролика подходит
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§ Козлов я
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
Козлов я


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Сообщений: 717
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Интереснно, скучно жить когда все знаешь и всегда есть ответ на все?
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§ Butch
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

О! Нисколько не скучно. Ведь вокруг так много людей ;-)
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§ Butch
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
зачем тогда записывать видео и пугать людей что вирус распространяется по КЗ?

Я же Вам там же и ответил. В какой-то момент надоедает отвечать каждому по отдельности. Каждый раз выдумывать новую блажь. Тем более, когда задают любой подобный неадекватный вопрос, люди не хотят получить ответа. Они хотят получить подтверждения их собственных догадок, домыслов и прочей фигни. Люди хотят экшена. Ну так вот он - экшн. Есть у вас внутри тяга к переживанию страха? Нате, бога ради. Только, пожалуйста, не приставайте со своими тараканами ко мне. Но если лично я могу защитится от подобных проявлений, в силу того что род моей деятельности никому не интересен. То там, сами понимаете, работа публичная, да ещё и связанная с тем, что вроде бы касается каждого. :-)
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§ Сталкер
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот пишут, что распространение этого вируса зарегистрировано почти что в 20 странах мира - в Японии, США, Германии, Франции, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Австралии, Камбодже, Непале, Индии, Колумбии, Англии, Мексике, Ирландии, Саудовской Аравии, ОАЭ.

Разумеется, утверждения непосредственного соседа Китая, Казахстана, что тут таких случаев нет - сомнению не подлежит, все иные сообщения - есть заведомо ложная информация, противоречащая официальной. Допустить, что в Казахстане власти что-либо могут скрывать от своего населения - это вообще просто кощунство. Критично нужно относиться к любой информации, вообще любой, но никак ни к официальной...

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.

В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества" - Расская служба BBC
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§ Сталкер
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
Сталкер


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Сообщений: 440
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути новости мнение такое. Как написано, врача этого подозревают по ст.274 ч.2 УК РК. Наказание максимальное - до трёх лет лишения свободы, то есть подозревают в совершении уголовного правонарушения средней тяжести (ст.11 УК РК).

Согласно ст.147 ч.1 УПК РК, содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет.

Как видим, до суда его никто под стражу не возьмёт (да и после суда крайне маловероятно, в случае признания виновным). Тогда зачем вот такая картинка - наручники, конвой и прочее? Очевидно, чтобы просто ради самой картинки, которую всем нужно показать. А зачем? Попугать собственных граждан? Ну клоуны же...
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§ андрей 117
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
андрей 117


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Сообщений: 57
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 31.01.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наручники обязательно нужно было одевать ему?
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§ Сталкер
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.01.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
наручники обязательно нужно было одевать ему?

Естественно, НЕТ! Если бы сопротивлялся или бы задерживали опасного преступника, применение спец.средств было бы понятным и оправданным. А тут его даже под стражу невозможно взять. А наручники именно для КАРТИНКИ, для нас, чтобы посмотрели и подумали... Не более. Вот такие вот клоуны у нас в погонах. Врача - в наручники за распространение предполагаемо ЗАВЕДОМО ложной информации...
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