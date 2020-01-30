ACROS Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 168

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:12 Нынешний градоначальник - не очень хороший хозяйственник; так себе - чиновник средней руки. Город - грязный; мусора - полно,он разносится ветром; плохо вывозиться; снега ещё больше; власть как упустила первый ноябрьский снегопад, так и НИЧЕГО практически не делает; улицы, тротуары, междворовая территория - плохо очищенны, и если бы не присыпаемые химические реогенты на дорожном покрытии, то вообще ТРУБА была бы, тем более что эти реогенты, как любая химия, негативно влияет на экологию и на самочувствие горожан, да и на кузовное состояние частных автомобилей. За зимовку я бы поставил ему и его администрации - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ оценку.