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≡ Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетное мероприятие прошло сегодня, 30 января. Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ акцентировал внимание на том, что впервые встречается с жителями строящегося микрорайона на их территории.
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§ Стрелец
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
Стрелец


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Сообщений: 26
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 30.01.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно СНиП РК 3.02-43-2007, расчётная температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период должна составлять: — гостиные, спальни, жилые комнаты общежитий — 20 градусов по Цельсию, — кухни с электрическими и газовыми плитами — 16 градусов, — ванная — 25 градусов, — туалет — 18 градусов, — совмещённый санузел — 25 градусов, — общий коридор, лестничная клетка в доме или общежитии — 16 градусов.
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§ Butch
Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.01.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер: и для решения проблемы предложили высаживать тополя

Для этого обычно эвкалипты высаживают :lol:
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§ elektron
Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не ребята, обычно нормально строят, по нормальным проектам, и усе обычно довольны. Но это слишком просто было бы :lol:
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§ ACROS
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
ACROS


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Сообщений: 168
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.01.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешний градоначальник - не очень хороший хозяйственник; так себе - чиновник средней руки. Город - грязный; мусора - полно,он разносится ветром; плохо вывозиться; снега ещё больше; власть как упустила первый ноябрьский снегопад, так и НИЧЕГО практически не делает; улицы, тротуары, междворовая территория - плохо очищенны, и если бы не присыпаемые химические реогенты на дорожном покрытии, то вообще ТРУБА была бы, тем более что эти реогенты, как любая химия, негативно влияет на экологию и на самочувствие горожан, да и на кузовное состояние частных автомобилей. За зимовку я бы поставил ему и его администрации - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ оценку.
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§ Гога
Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья
Гога


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Сообщений: 2131
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.01.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Нынешний градоначальник - не очень хороший хозяйственник;

----Зато агроном хороший и Почетный работник образования Республики Казахстан.

[Исправлено: Гога, 31.01.2020 - 10:37]
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