Butch Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3281





(Полноправные пользователи) Сообщений: 475

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:14 Цитата: elektron:

в отличии от кошек и собак? Выкинул и делов то?

Ваши апелляции в мой адрес, относительно собак и кошек, немного лишены смысла. Во-первых я вообще против содержания бесполезных животных человеком в своём жилище. Во-вторых даже если что-то переклинило, и кто-либо завёл таки животное, будьте добры нести ответственность перед обществом за все проявления и отходы (в виде фекалий или потомства) такой прихоти. В том числе и за его (животного) гипотетическую бездомность, когда оно, допустим, надоест владельцу. Хочешь избавиться - избавляйся, но так чтобы оно не стало проблемой окружающих людей.

И потом, понимаете, у меня нет "кармической" или "астральной" связи ни с одним животным, для меня они все одинаковы. И мыши, которым я скармливаю зерно с нанесённым на него ядом, и кИдающаяся на меня собака. И даже корова, которую я с удовольствием трескаю.

Чтобы лично Вам было спокойнее, и дабы избавить от сомнений, однажды я сжёг живую мышь. Закинул в топку печи, и был немало удивлён тому, что она там ещё и бегала. А сколько комаров и мух я перебил, и дождевых червей на крючок понасаживал, вовсе не сосчитать. Правда от этого я не стал более жестоким по отношению к людям, как-то не появилось тяги у меня к насилию. Не сработало почему-то вот это "что же будет с нашими детьми!?" в этот раз.

P.S. Хотите небольшой, своего рода, парадокс? Если Вы убъёте муху, жука, комара, паука, мышь и пр. на глазах малолетнего, который будет, стоя на табуретке, истошно орать, прося Вас его убить (потому что он по какой-то неведомой причине его боится), то Вы подпадёте под действие статьи о "жестоком обращении с животными". Потому что ВСЁ ЭТО перечисленное - животные.