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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собака - друг человека!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Собака - друг человека!

А чё? Похожи... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а этим, платили пособие?

На детей?... :oops: ;-) :-P
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой фотке дракончик спит на руках ))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, Максик, вот он, я на руках сижу.

У мамы. Здесь один год мне... :lol: :oops: :-) ;-)
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* Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.01.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно, а этим, платили пособие?

Эмммммм! Нет, не платили. Но в то время дети представляли собой реальную экономическую ценность как рабочая сила в хоз.делах, разумеется в соответствии с возрастными возможностями. В нынешнем же положении - дети это сплошная, чисто расходная статья. Да ещё и в течение весьма продолжительного времени.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да ещё и в течение весьма продолжительного времени.

Да, может даже до их, детей, Пенсии... :lol: :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
дети это сплошная, чисто расходная статья.

в отличии от кошек и собак? Выкинул и делов то?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Выкинул и делов то?

И пускай - размножаются... :lol: :oops: :-P
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И пускай - размножаются...

А разве советоваться перед этим уже не нужно? ))
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* Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
в отличии от кошек и собак? Выкинул и делов то?

Ваши апелляции в мой адрес, относительно собак и кошек, немного лишены смысла. Во-первых я вообще против содержания бесполезных животных человеком в своём жилище. Во-вторых даже если что-то переклинило, и кто-либо завёл таки животное, будьте добры нести ответственность перед обществом за все проявления и отходы (в виде фекалий или потомства) такой прихоти. В том числе и за его (животного) гипотетическую бездомность, когда оно, допустим, надоест владельцу. Хочешь избавиться - избавляйся, но так чтобы оно не стало проблемой окружающих людей.
И потом, понимаете, у меня нет "кармической" или "астральной" связи ни с одним животным, для меня они все одинаковы. И мыши, которым я скармливаю зерно с нанесённым на него ядом, и кИдающаяся на меня собака. И даже корова, которую я с удовольствием трескаю.
Чтобы лично Вам было спокойнее, и дабы избавить от сомнений, однажды я сжёг живую мышь. Закинул в топку печи, и был немало удивлён тому, что она там ещё и бегала. А сколько комаров и мух я перебил, и дождевых червей на крючок понасаживал, вовсе не сосчитать. Правда от этого я не стал более жестоким по отношению к людям, как-то не появилось тяги у меня к насилию. Не сработало почему-то вот это "что же будет с нашими детьми!?" :-o в этот раз.
P.S. Хотите небольшой, своего рода, парадокс? Если Вы убъёте муху, жука, комара, паука, мышь и пр. на глазах малолетнего, который будет, стоя на табуретке, истошно орать, прося Вас его убить (потому что он по какой-то неведомой причине его боится), то Вы подпадёте под действие статьи о "жестоком обращении с животными". Потому что ВСЁ ЭТО перечисленное - животные. ;-)
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


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Сообщений: 1554
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.01.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
от этого я не стал более жестоким по отношению к людям, как-то не появилось тяги у меня к насилию.


Не факт. Может, просто не представилось случая проявиться или боитесь закона?
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* Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Может, просто не представилось случая проявиться или боитесь закона?

Вы полагаете что я живу где-то в тайге и за сотню километров от меня нет людей? Нет, я живу в городе и вокруг меня их куча. Но я за всю жизнь дрался всего два раза, и то, защищаясь от нападения. Впрочем стараюсь бить наверняка, что вообще никак не связано с жестокостью. Чистая физика. Уменьшение затрат энергии для достижения приемлемого результата.
Даже когда очень недолго ходил на занятия по кикбоксингу, стоя в паре, вообще не понимал как можно ударить стоящего напротив человека, если он ничего плохого мне не сделал.
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