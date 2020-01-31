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§ NG.kz
Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тему подняли жители районов Аэропорт и Костанай-2. С просьбой сделать автобусное сообщение более удобным для себя обратились к акиму Костаная Кайрату АХМЕТОВУ, который 30 января проводил с ними отчетную встречу.
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§ Vit
Re: Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот работаешь, работаешь, работаешь, людям стараешься хорошее что то сделать. Дай ка соберу людей в кучу и спрошу, че вам надо то. Встали три активных женщин и говорят, мы хотим что б автобус нас отвозил от подъезда на работу.
Да легко. Позвоню ка я директорам автобусов, пусть голову ломают, не фиг на раслабоне сидеть. Народ, че ещё хотите?
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§ arman_kst
Re: Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данную проблему решила бы электронная система оплаты с пересадкой. Где за 1 раз заплатил и в течение часа можно пересесть в другой маршрут (технически сделать чтобы на одном и том же маршруте не работало).
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