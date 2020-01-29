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§ NG.kz
Взятие снежного городка. Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улица Чкалова- странный объект! С одной стороны чистят, с другой стороны - нет! Имею в виду с разных сторон от проспекта Абая. Если в сторону Маяковского на днях и почистили, и вывезли снежные насыпи, то в районе 8 и 9 микрорайонов конь лишь слегка повалялся.
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§ drakon
Re: Взятие снежного городка. Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё так - красиво... :lol: :oops:
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* Добринцофф
Re: Взятие снежного городка. Костанай
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.01.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарасова на них нету!
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§ Тот самый
Re: Взятие снежного городка. Костанай
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с другой стороны - нет


"Другая сторона" как будто проклята, видимо из чиновников тут никто не живёт, не для кого стараться, так сказать. Ямину возле Березки несколько лет заделать не могли, наверняка демисезонная проблема проявит себя и этой весной. Пешеходам там бывает почти вплавь переправляться приходится. Причем, какой-то гений спроектировал пешеходный совмещенным с проездом через 8й микрорайон, люди переходят Чкалова и оказываются посреди дороги...

Жастар уже сейчас вся разбита, весной ямы вырастут в разы. Еще посмотрите на ул. Ворошилова возле Карбышева. Там горы выше пешеходных нагребли, возле Стеклоцентра из 4 полос осталось 2, недавно подтаяло и выяснилось, что ездим по встречке через двойную сплошную - 1,5 полосы справа просто завалены снегом и не очищаются с начала зимы.

Ладно хоть ПКСК радует в эту зиму, чистят идеально до асфальта.
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