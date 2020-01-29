Цитата: с другой стороны - нет



"Другая сторона" как будто проклята, видимо из чиновников тут никто не живёт, не для кого стараться, так сказать. Ямину возле Березки несколько лет заделать не могли, наверняка демисезонная проблема проявит себя и этой весной. Пешеходам там бывает почти вплавь переправляться приходится. Причем, какой-то гений спроектировал пешеходный совмещенным с проездом через 8й микрорайон, люди переходят Чкалова и оказываются посреди дороги...



Жастар уже сейчас вся разбита, весной ямы вырастут в разы. Еще посмотрите на ул. Ворошилова возле Карбышева. Там горы выше пешеходных нагребли, возле Стеклоцентра из 4 полос осталось 2, недавно подтаяло и выяснилось, что ездим по встречке через двойную сплошную - 1,5 полосы справа просто завалены снегом и не очищаются с начала зимы.



Ладно хоть ПКСК радует в эту зиму, чистят идеально до асфальта.