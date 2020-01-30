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§ NG.kz
Кровавое преступление совершено в салоне красоты "Виктория" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 30 января, в третьем часу дня, в салон красоты, расположенный по адресу Складская 1/1, ворвался молодой человек, вооруженный ножом. По отрывочным сообщениям очевидцев, он ранил молодую женщину, а затем себя. Информация дополняется
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§ директор пляжа
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не складская а гетто.. лучше бы вены себе резанул, коль неудачник такой. Выход есть всегда, жаль что молодежь фильмов настмотрелась и не знает где он.
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§ Поедатель
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 30.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям Чикаго, а не Кустанай.
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§ Сабыр
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теплая зима,видимо у оленей весенний гон. :lol:
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§ директор пляжа
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.01.20 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
у оленей весенний гон.

:lol: :lol:
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§ Vit
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
он попытался перерезать себе горло

Чёт слабенькие у нас ревнивцы стали. Один в суде пять раз пытается себя убить, другой себе не может горло перерезать. Невыгребают понтами своими. Как говорил герой кинофильма "вор" если взял в руки нож, реж. Не могешь, тогда и не бери.
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* kolibri
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 31.01.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это культура отношений между людьми. Все чаще можно прочитать, что вместо цивилизованного способа выяснять отношения, берутся за за нож. Разводится надо уметь по-человечески.
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§ Vit
Кровавое преступление совершено в салоне красоты "Виктория" в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
А знаешь почему это происходит? Мир перевернулся. Мужчины стали больше работать что б детей содержать. Женщины стали больше сериалы красивые смотреть в телеке. (и корейские тоже)) Выросло огромное поколение людей не адекватно оценивающих ситуацию вокруг себя. Посмотри новости, мамы убивают своих детей, отцы тоже.
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* kolibri
Кровавое преступление совершено в салоне красоты "Виктория" в Костанае
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 31.01.20 - 11:00
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