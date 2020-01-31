Butch ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 475

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:12 Цитата: Vit:

Не справимся

Что значит не справимся? Страна-то никуда не денется.

Вы, возможно, приверженец огромного заблуждения о том что все люди одинаковые. Но, к сожалению, они офигенно разные. И есть такие, что от этого вируса даже не чихнут. Знаете, такие люди, у которых лейкоциты этакие гопники. "Кто тут заглянул к нам на райончик? Ба! Новый вирус! Иди сюда дорогой!" И сразу по "щам" ему.