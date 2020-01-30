Vit Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8898

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:36 Цитата: он попытался перерезать себе горло

Чёт слабенькие у нас ревнивцы стали. Один в суде пять раз пытается себя убить, другой себе не может горло перерезать. Невыгребают понтами своими. Как говорил герой кинофильма "вор" если взял в руки нож, реж. Не могешь, тогда и не бери.