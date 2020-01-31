/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Наибольшую обеспокоенность у ВОЗ вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения.
Читать новость

* Butch
Re: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения

Вот там-то и проблем будет меньше всего :-) Потому что там в принципе люди здоровые!!!! :lol:
Профайл

§ Vit
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8898
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Почему до сих пор не придумали рейтинги по пусканию пыли в глаза. Тут мы были бы впереди планеты всей. Наши трупы бы списывали по грипу. А если серьёзно, то не дай бог в казахстане произойдёт эпидемия. Не справимся. Не сегодня, это точно.
Профайл

§ Тот самый
Re: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вот там-то и проблем будет меньше всего :-) Потому что там в принципе люди здоровые!!!!


Очень вряд ли. По "испанке" статистику посмотрите для примера. В Индии от него 7% населения вымерло, в Замбии - 21%, а в развитых странах от 0,1 до 1%.
Профайл

* Butch
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не справимся

Что значит не справимся? Страна-то никуда не денется.
Вы, возможно, приверженец огромного заблуждения о том что все люди одинаковые. Но, к сожалению, они офигенно разные. И есть такие, что от этого вируса даже не чихнут. Знаете, такие люди, у которых лейкоциты этакие гопники. "Кто тут заглянул к нам на райончик? Ба! Новый вирус! Иди сюда дорогой!" И сразу по "щам" ему. :-)
Профайл

* Butch
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
В Индии от него 7% населения вымерло, в Замбии - 21%, а в развитых странах от 0,1 до 1%.

Так, правильно! Как оно должно было быть? Если в одной стране лечить болезнь, а в другой нет. Поставьте в равные условия и в развитой стране получите смертность в 80% против 21-го в Замбии.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Butch

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 234
Пользователей: 5
Всего: 239

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх