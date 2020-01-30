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§ NG.kz
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление здравоохранения Костанайской области совместно с пограничными службами разработало план мероприятий по выявлению заболевших коронавирусом нового типа. Пока подозрений на коронавирусную инфекцию в регионе не зарегистрировано.
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§ Lex
Re: Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну блин, а не запускать их можно было в нашу область? Теперь и здесь будет зомбиленд. Куда ехать, кто знает? :lol:
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§ ACROS
Re: Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.01.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//которым они должны позвонить, если что-то начнет беспокоить//

Единственный вопрос: насколько КАЧЕСТВЕННО и ДОБРОСОВЕСТНО и главное ОПЕРАТИВНО будет работать медперсонал. И захочет ли с ними связываться человек, прибывший из Китая.
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§ elektron
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Ну блин, а не запускать их можно было в нашу область?

Да ладно область, в страну, я бы сказал. Трамп вон здоровых мексиканцев, стенами отгораживает, правда падают стены те.Цитата:
ACROS:
И захочет ли с ними связываться человек, прибывший из Китая

А кто его спрашивать то будет, при прохождении таможни, никуда не денутся. 8-)
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§ Николаич I
Re: Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают...
Николаич I


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Сообщений: 13
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 30.01.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть они сидят и ждут пока у кого-то появятся явные признаки заболевания?! А сколько человек он заразит, пока будет спокойно гулять по улицам и общаться с людьми?! А если учитывать то, что коронавирус передаётся даже во время инкубационного периода! Каждого, кто приехал из Китая, нужно помещать на карантин на 2 недели и ждать проявления заболевания в условиях полной изоляции от общества! Думать же надо!!! Нет слов от такого бездействия и тупого ожидания того, что потенциальный заболевший сам придёт в больницу в самый разгар болезни, предварительно заразив всех своих родных, знакомых и просто случайных людей в общественных местах
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§ Тот самый
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
Тот самый


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Сообщений: 401
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Трамп вон здоровых мексиканцев, стенами отгораживает


Трамп позавчера вывез 240 граждан из Уханя и на военную базу их поместили пока в карантин. Так что они о чём-то или чем-то думают, а наш облздрав только опросы может провести да пачку масок подкинуть, ну или антибиотиками заколоть для профилактики. Так что неплохо бы тоже молебен провести или барана зарезать )))
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§ elektron
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Так что неплохо бы тоже молебен

Лучше молебен, барашку жалко :lol:
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§ elektron
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Каждого, кто приехал из Китая, нужно помещать на карантин

Да ладно, от гриппа больше умирают, их же не изолируют. 8-)
В здоровом теле здоровый дух! :lol:
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