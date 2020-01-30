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§ NG.kz
МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на педагогические специальности до 70 баллов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году пороговый уровень составлял 60 баллов, в 2018 году – 50 баллов. Министерство образования и науки РК в 2020 году повысит пороговый уровень. Об этом сообщил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов на встрече со студентами педагогических вузов.
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§ maxsaf
Re: МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как сообщил министр, для привлечения абитуриентов к педагогическим специальностям приняты конкретные меры. В 2019 году для поступления проходной балл был увеличен до 60 баллов (ранее нужно было набрать не менее 50 баллов). В 2020 году проходной балл планируется увеличить до 70 баллов"

Кто-нибудь, расшифруйте это. Для привлечения увеличивают проходной балл? А почему бы и цену не поднять, тоже для привлечения?)))
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§ Гога
Re: МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
норма о выдаче вузами дипломов собственного образца

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37519
----А что такое ?? Насколько помню , раньше были дипломы государственного образца??
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§ Гога
Re: МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
поднять

---Не прав - снизить надо !
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§ сайлау курманов
Re: МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3463
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.01.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 подготовки поступают по остаточному принципу, их выбирают не самые успешные выпускники школ. Как сообщил министр, для 
Добавить нечего, все предельно ясно, ни дать ни спросить
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§ Тот самый
Re: МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто-нибудь, расшифруйте это. Для привлечения увеличивают проходной балл? А почему бы и цену не поднять, тоже для привлечения?)))


Максимум 120 баллов, 4х30. Т.е. 50 баллов в 2018м - это троечники, причём, не самые лучшие. И получается набрал 51 балл и может претендовать на грант, отучился и сам будет учить. Наверное как в анекдоте: "Я им объясняла-объясняла, сама уже всё поняла, а они всё никак" )))

Радует, что до верхов стало доходить, что падает качество кадров. Хотят брать хотя бы не самых плохих. Но для поднятия престижа профессии нужно и зарплаты учителям поднять, тогда лучшие пойдут учиться на педспециальности. И будет конкурс высокий.
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