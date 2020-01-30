Тот самый Re: МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 401

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:55 Цитата: maxsaf:

Кто-нибудь, расшифруйте это. Для привлечения увеличивают проходной балл? А почему бы и цену не поднять, тоже для привлечения?)))



Максимум 120 баллов, 4х30. Т.е. 50 баллов в 2018м - это троечники, причём, не самые лучшие. И получается набрал 51 балл и может претендовать на грант, отучился и сам будет учить. Наверное как в анекдоте: "Я им объясняла-объясняла, сама уже всё поняла, а они всё никак" )))



Радует, что до верхов стало доходить, что падает качество кадров. Хотят брать хотя бы не самых плохих. Но для поднятия престижа профессии нужно и зарплаты учителям поднять, тогда лучшие пойдут учиться на педспециальности. И будет конкурс высокий.