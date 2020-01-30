Как аким Костаная относится к идее организации приюта для бездомных животных
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 17:32
Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ изложил свою позицию на встрече с жителями микрорайона Аэропорт сегодня, 30 января. Он комментировал жалобу на то, что в районе много бродячих животных. Читать новость
Мы посчитали, что цена вопроса миллионов 60, - сказал Кайрат Ахметов. - Сегодня обещать вам, что построим в Костанае в ближайшие два года приют, будет, наверно, неправильно. Дайте немножко разобраться с людьми, потом дойдем и до кошек и собак.
В социальных сетях и в СМИ области проходила информация, что имелись конкретные факты умерщвления работниками ветстанций животных на глазах детей и в общественных местах, на тех же улицах и во дворах домов. Понятное дело, что контролировать популяцию безнадзорных животных нужно. Ну тут всё-таки вопрос приемлемых средств и методов.
Например, сегодня, 30 января в Рудном руководитель ветстанции акимата Рудного извинился за убийство мимоходом домашней собаки породы хаски возле её дома, где она жила, была в ошейнике и не надолго из двора выбежала на угол дома. «Это издержки профессии» iagorod.kz
К слову. Есть интересная статья в Уголовном Кодексе Республики Казахстан, которая, почему-то, не содержит исключений и разрешений на умерщвление животных теми же работниками ветстанций, то есть из соображений выполнения ими своей работы.
Статья 316 УК РК. Жестокое обращение с животными 1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних,- наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток. 2. То же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно,- наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.
Лично я что-то не вижу примечания к статье 316 УК РК или исключения в её диспозиции, указывающего на то, что она не применяется в случае уничтожения животных работниками ветстанции.
А если именно в статье уголовного закона не предусмотрено исключение его действия, положение действует вообще-то на всех, в число всех, конечно же, входят и работники ветстанций. По-другому никак не получается. Почему тогда в уголовный закон не внесли поправку или изменение, позволяющее то варварство, с которым зачастую происходит умерщвление животных? Если бы закон им так позволял действовать, то в нём бы так и было написано - этим убивать можно хоть где, хоть как... Но этого то нет! Почему?
Вот если буквально толковать написанное в статье 316 УК РК, если акт насилия над животным (и неважно каким, домашним или бездомным) и неважно, кем это было совершено, имело место быть на глазах малолетнего - это в любом случае уголовно наказуемо. А также по части второй той же статьи - тоже интересная картина. В этой картине также нет того, что действие этого положения уголовного закона не распространяется на случаи действий работников ветстанций.
Таким образом, можно сделать вывод, что уголовный закон НИКОМУ не позволяет умерщвлять животных в общественных местах. А именно так зачастую и происходит. Тем более, на глазах малолетних. Никому, значит, никому. Из чего следует, что вопрос законности такого самого по себе действа является открытым.
"А на днях в редакцию регионального еженедельника «Костанайски новости» обратились жители села Октябрьское Карасуского района. Общественность всколыхнуло письмо 15-летней девочки" «...их убивали и оставляли на улицах, это видели взрослые и дети. «Гуманность» этого поступка зашкаливает. Многим собакам не хватало дозы яда в дротиках, они истекали кровью и умирали в мучениях на протяжении суток. Так должны доживать последние часы братья наши меньшие? Я так плакала, смотря на мою бедную собаку, которая скончалась в муках», – написала подросток. Источник - Бремя доброго человека… iagorod.kz
Ну да, нет никакой жестокости - в общественных местах публично умерщвлять животных. Это даже милосердно же. Почти... А жестоко - это только тогда, когда живьём шкуру сдирать будут, голову отрезать, конечности или сжигать живьём... То есть "жестокость" в способе умерщвления, а не в самом факте... А тут же пульнули дротиком - животное умирает от удушья. Какая же тут жестокость? Это почти норма. Для нашего то общества...
//Разве умертвить животное, без мучений, пыток - это жестокое обращение?//
... то есть считаете, что под жестокое "обращение" гуманные способы лишения жизни в общественных местах не подпадают? Лично я не согласен, хотя бы лишь исходя из того, что так может культивироваться жестокость. Жестокость самим фактом убийства, независимо от его способа. Чтобы именовать обращение жестоким, ещё и само убийство животного должно быть с применением садистских методов что ли?
Вот когда я не буду переживать что моему сыну, маме, бабушке в поликлинике во время сделают анализы и правильные лекарства выпишут и бесплатно. И мне не надо его водить по городу в поиске нужных врачей используя сарафаное радио. Тогда стройте хоть пирамиды в центре города для себя любимых. А рядом для своих кошечек и собачек.
Ну хотя бы, как минимум, умерщвление животных не должно происходить таким способом, как это происходит - с кондачка. А с другой стороны, если о финансах на организацию приюта говорить, ветстанции и управление ветеринарии ого-го-го сколько денег кушают на свою деятельность. Тут, наверное, зоозащитникам правильно вопрос поднимать не о выделении каких-то новых средств на организацию приюта, а о перераспределении предусмотренных средств бюджетами.
Только в прошлом году было отловлено 3214 голов. Приют предусматривает, что зверушки будут жить там до смерти? Или найдётся новый хозяин? На щенков наверняка найдутся, а вот взрослую собаку я бы себе брать побоялся. Только спокойных лайку или хаски, но их среди бродячих не видел.
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