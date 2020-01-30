Vit «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8892

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:54 У меня есть один знакомый. Простой электрик в городе костаная с зп 90 000. Долго мечтал о автомобиле. Постояно мне звонил и спрашивал, как, че, куда. Я как мог его отговаривал. Сотни причин приводил что не потянишь со своей зп. Не послушал меня, купил. За 500 000. Шрот из РФ. Раньше приходил он домой и тратил зп на себя. Теперь на этот Шрот. Ну незнаю. Наверно можно на такие авто как то сделать льготу что ли. Без утиль сбор оформить.