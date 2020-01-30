Vit Застрявших на Атбасарской трассе водителей кормят добровольцы #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8892

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:14 Цитата: drakon:



А автобан это позорная чёрная полоса в этот период жизни страны. Кокчетав - Астана была почищена только одна полоса. И реверсным движением пустили транспорт, сначало с Кокчетав в Астану, а потом с Астаны в Кокчетав. И за это неудобство была взята плата на шлагбауме. Как так? Это реально низко с стороны государства.



[Исправлено: Vit, 30.01.2020 - 21:05]