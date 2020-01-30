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§ NG.kz
Застрявших на Атбасарской трассе водителей кормят добровольцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как массово сообщают наши читатели, сотни машин застряли на пути в Нур-Султан. Дальнобойщики, в частности, живут в кабинах своих машин уже несколько дней. Здесь - фото и видео очевидцев с места события.
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§ drakon
Re: Застрявших на Атбасарской трассе водителей кормят...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простые Атбасарские ребята... 8-) :-o
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§ drakon
Re: Застрявших на Атбасарской трассе водителей кормят...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Людей поведут "на платный автобан через Щучинскую трассу".

На автобан, то, бесплатно - запустят?
Или в конце автобана, будут
оплату - требовать?... :lol: :oops: :-o
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§ Vit
Re: Застрявших на Атбасарской трассе водителей кормят...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.01.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане самые лучшие люди. В Нур-Султане в эти дни тоже развозили продукты, воду, колбас, печеньки.
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§ Vit
Застрявших на Атбасарской трассе водителей кормят добровольцы
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.01.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А автобан это позорная чёрная полоса в этот период жизни страны. Кокчетав - Астана была почищена только одна полоса. И реверсным движением пустили транспорт, сначало с Кокчетав в Астану, а потом с Астаны в Кокчетав. И за это неудобство была взята плата на шлагбауме. Как так? Это реально низко с стороны государства.

[Исправлено: Vit, 30.01.2020 - 21:05]
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* elektron
Застрявших на Атбасарской трассе водителей кормят добровольцы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4368
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это реально низко с стороны государства.

Да за такие неудобства, могли бы хотя бы просто извинится. 8-)
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