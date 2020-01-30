Butch Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3276





(Полноправные пользователи) Сообщений: 470

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 Цитата: drakon:

Интересно, а этим, платили пособие?

Эмммммм! Нет, не платили. Но в то время дети представляли собой реальную экономическую ценность как рабочая сила в хоз.делах, разумеется в соответствии с возрастными возможностями. В нынешнем же положении - дети это сплошная, чисто расходная статья. Да ещё и в течение весьма продолжительного времени.