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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собака - друг человека!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Собака - друг человека!

А чё? Похожи... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а этим, платили пособие?

На детей?... :oops: ;-) :-P
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой фотке дракончик спит на руках ))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, Максик, вот он, я на руках сижу.

У мамы. Здесь один год мне... :lol: :oops: :-) ;-)
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


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Сообщений: 470
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.01.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно, а этим, платили пособие?

Эмммммм! Нет, не платили. Но в то время дети представляли собой реальную экономическую ценность как рабочая сила в хоз.делах, разумеется в соответствии с возрастными возможностями. В нынешнем же положении - дети это сплошная, чисто расходная статья. Да ещё и в течение весьма продолжительного времени.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да ещё и в течение весьма продолжительного времени.

Да, может даже до их, детей, Пенсии... :lol: :-o
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4368
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
дети это сплошная, чисто расходная статья.

в отличии от кошек и собак? Выкинул и делов то?
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Страница 219 из 219«1...217218219
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