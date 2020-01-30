NG.kz То место, где клюет практически всегда



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37916

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:37 К этим озерам у наших рыболовов отношение неоднозначное. Одни считают их помойкой, потому что в них сливается вода из ССГПО, другие смело едят выловленную здесь рыбу и радуются тому, что она халявная - за путевки платить не надо.

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