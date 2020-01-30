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§ NG.kz
То место, где клюет практически всегда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К этим озерам у наших рыболовов отношение неоднозначное. Одни считают их помойкой, потому что в них сливается вода из ССГПО, другие смело едят выловленную здесь рыбу и радуются тому, что она халявная - за путевки платить не надо.
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§ Vit
Re: То место, где клюет практически всегда
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.01.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. Внимание. Снег создал проблему не только людям. Косульки вышли из леса, там все в снегу, наверно проблема для передвижения. .чистая травка только остались вдоль дорог. Их кучи ходят в 50-100 метрах от дорог. Семьями по 7-8 штук. Очень много. Очень.
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