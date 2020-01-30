/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление здравоохранения Костанайской области совместно с пограничными службами разработало план мероприятий по выявлению заболевших коронавирусом нового типа. Пока подозрений на коронавирусную инфекцию в регионе не зарегистрировано.
Читать новость

§ Lex
Re: Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну блин, а не запускать их можно было в нашу область? Теперь и здесь будет зомбиленд. Куда ехать, кто знает? :lol:
Профайл

* ACROS
Re: Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.01.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//которым они должны позвонить, если что-то начнет беспокоить//

Единственный вопрос: насколько КАЧЕСТВЕННО и ДОБРОСОВЕСТНО и главное ОПЕРАТИВНО будет работать медперсонал. И захочет ли с ними связываться человек, прибывший из Китая.
Профайл

* elektron
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4368
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Ну блин, а не запускать их можно было в нашу область?

Да ладно область, в страну, я бы сказал. Трамп вон здоровых мексиканцев, стенами отгораживает, правда падают стены те.Цитата:
ACROS:
И захочет ли с ними связываться человек, прибывший из Китая

А кто его спрашивать то будет, при прохождении таможни, никуда не денутся. 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 233
Пользователей: 2
Всего: 235

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх