Сталкер Re: Как аким Костаная относится к идее организации приюта для... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 436

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:21 В социальных сетях и в СМИ области проходила информация, что имелись конкретные факты умерщвления работниками ветстанций животных на глазах детей и в общественных местах, на тех же улицах и во дворах домов. Понятное дело, что контролировать популяцию безнадзорных животных нужно. Ну тут всё-таки вопрос приемлемых средств и методов.



Например, сегодня, 30 января в Рудном руководитель ветстанции акимата Рудного извинился за убийство мимоходом домашней собаки породы хаски возле её дома, где она жила, была в ошейнике и не надолго из двора выбежала на угол дома. «Это издержки профессии» iagorod.kz



К слову. Есть интересная статья в Уголовном Кодексе Республики Казахстан, которая, почему-то, не содержит исключений и разрешений на умерщвление животных теми же работниками ветстанций, то есть из соображений выполнения ими своей работы.



Статья 316 УК РК. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних,-

наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. То же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно,-

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.



Лично я что-то не вижу примечания к статье 316 УК РК или исключения в её диспозиции, указывающего на то, что она не применяется в случае уничтожения животных работниками ветстанции.



А если именно в статье уголовного закона не предусмотрено исключение его действия, положение действует вообще-то на всех, в число всех, конечно же, входят и работники ветстанций. По-другому никак не получается. Почему тогда в уголовный закон не внесли поправку или изменение, позволяющее то варварство, с которым зачастую происходит умерщвление животных? Если бы закон им так позволял действовать, то в нём бы так и было написано - этим убивать можно хоть где, хоть как... Но этого то нет! Почему?



Вот если буквально толковать написанное в статье 316 УК РК, если акт насилия над животным (и неважно каким, домашним или бездомным) и неважно, кем это было совершено, имело место быть на глазах малолетнего - это в любом случае уголовно наказуемо. А также по части второй той же статьи - тоже интересная картина. В этой картине также нет того, что действие этого положения уголовного закона не распространяется на случаи действий работников ветстанций.



Таким образом, можно сделать вывод, что уголовный закон НИКОМУ не позволяет умерщвлять животных в общественных местах. А именно так зачастую и происходит. Тем более, на глазах малолетних. Никому, значит, никому. Из чего следует, что вопрос законности такого самого по себе действа является открытым.



"А на днях в редакцию регионального еженедельника «Костанайски новости» обратились жители села Октябрьское Карасуского района. Общественность всколыхнуло письмо 15-летней девочки"

«...их убивали и оставляли на улицах, это видели взрослые и дети. «Гуманность» этого поступка зашкаливает. Многим собакам не хватало дозы яда в дротиках, они истекали кровью и умирали в мучениях на протяжении суток. Так должны доживать последние часы братья наши меньшие? Я так плакала, смотря на мою бедную собаку, которая скончалась в муках», – написала подросток.

Источник - Бремя доброго человека… iagorod.kz