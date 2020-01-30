ACROS Re: Тимур ГАФУРОВ: Святая простота #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 165

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:13 Казаться , а не БЫТЬ: стиль работы ГОССЛУЖАЩЕГО в Казахстане. Самый яркий пример этому - ЭКСПО-2017. Для чего, во имя чего и ради какого смысла - что бы загнать всех бюджетников и рядовых госслужащих в круглую сферу и покушать астанинское мороженое ?? По снегу и мусору - кому нужны эти внутренние чиновничьи отчёты: вывезено столько то кубов снега, мусора, сделано столько то рейсов, привлечено столько то техники, задействовано столько то людей - зачем это МНЕ, ВАСЕ или МЫРКЫМБАЮ - НЕНУЖНЫЕ никому чиновничьи отчёты, мнимые потуги, уже тошнит от формальных чиновничьих отчётов - мне элементарно нужно ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ: ЧИСТЫЕ ТРОТУАРЫ; ЧИСТЫЕ ДВОРЫ и ЧИСТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ.