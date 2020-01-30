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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Святая простота
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37913
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На три происходящих в Казахстане процесса можно смотреть бесконечно и с восхищением: как в госаппарате и квазигосударственных структурах сокращают штаты, как в них же уменьшают непродуктивные расходы и как их работников пытаются повернуть лицом к народу.
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§ Поедатель
Re: Тимур ГАФУРОВ: Святая простота
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 30.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мебели не скажу - не был, но авто сплошь суперкомфортные. Сколько бы не боролись с расходами на дорогие внедорожники, всё впустую. Первого они не слушали и Второго тоже не услышат. Найдут кучу оправданий. Время покажет.
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* сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Святая простота
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.01.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разогнать всех чиновников бездельников и дармоедов!
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§ ACROS
Re: Тимур ГАФУРОВ: Святая простота
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.01.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казаться , а не БЫТЬ: стиль работы ГОССЛУЖАЩЕГО в Казахстане. Самый яркий пример этому - ЭКСПО-2017. Для чего, во имя чего и ради какого смысла - что бы загнать всех бюджетников и рядовых госслужащих в круглую сферу и покушать астанинское мороженое ?? По снегу и мусору - кому нужны эти внутренние чиновничьи отчёты: вывезено столько то кубов снега, мусора, сделано столько то рейсов, привлечено столько то техники, задействовано столько то людей - зачем это МНЕ, ВАСЕ или МЫРКЫМБАЮ - НЕНУЖНЫЕ никому чиновничьи отчёты, мнимые потуги, уже тошнит от формальных чиновничьих отчётов - мне элементарно нужно ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ: ЧИСТЫЕ ТРОТУАРЫ; ЧИСТЫЕ ДВОРЫ и ЧИСТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ.
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