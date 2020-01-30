Lex Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 414

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:57 Цитата: Добринцофф:

Бесплатный сыр всегда в мышеловке.

Енто да. Сколько ни читаю новости, столько и понимаю, чем дальше, тем веселее. Тут уже новый лайфхак подогнали для комерсов, за 18-ый и 19-ый года кто получил бумажную сч\ф будут доплачивать подоходный 😁, что в эквиваленте миллиарды. То бишь- кто закроется, кто обанкротится, скучно не будет в общем). Изыскано товарищи с парламента подходят к своему "любимому" народу))), закон задним числом нарисован, утвержден, а вы барахтайтесь).

Так и с транспортом- все дружно от погонников до министров улюлюкали по новостям, что very good, и тут решили, что не очень то и гуд , можно и отжать чутка! )