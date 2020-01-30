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≡ «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37913
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они настаивают, что в Казахстане нужно провести полную легализацию всех автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС до 1 февраля 2020 года. И ссылаются на заявления властей, которые были сделаны в июле 2019-го.
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§ Добринцофф
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.01.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатный сыр всегда в мышеловке.
Одни ипотеку брали в $ потому что процент меньше и думали, что они самые умные,вы лохи платите по 14 в тенге,а мы будем по 5 в $.
Другие авто по дешёвке завезли и то же думали ,что умнее всех.
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§ Lex
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.01.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа: как Алеша писал - минивенов

Олексiй Сергiйович, не Алеша. Ни боярку, ни кумыс вместе не сербали, потому пардонте). Сразу чуствуется, истинный пэтриот страны! Жыгид! Че там по машине, Қазақ жылқысы в личном пользовании, верно? Или забугорный металический конь 😁? Расстроился, шо оброк боярам нет желания у "̶ч̶е̶л̶я̶д̶е̶й̶" людей подносить? 🤣
Младшей кыздарке саламалейкум передавай 😘
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§ Lex
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.01.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Бесплатный сыр всегда в мышеловке.

Енто да. Сколько ни читаю новости, столько и понимаю, чем дальше, тем веселее. Тут уже новый лайфхак подогнали для комерсов, за 18-ый и 19-ый года кто получил бумажную сч\ф будут доплачивать подоходный 😁, что в эквиваленте миллиарды. То бишь- кто закроется, кто обанкротится, скучно не будет в общем). Изыскано товарищи с парламента подходят к своему "любимому" народу))), закон задним числом нарисован, утвержден, а вы барахтайтесь).
Так и с транспортом- все дружно от погонников до министров улюлюкали по новостям, что very good, и тут решили, что не очень то и гуд ;-) , можно и отжать чутка! )
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§ Victor Yang
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Victor Yang


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Сообщений: 12424
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.01.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По новой инициативе Токаева мы оплатим временные номера, а до 1 марта 2021 года все равно будем должны заплатить налоги на растаможку и утильсбор, превышающие стоимость автомобиля

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37513?1580375543

Так у вас год, чтобы избавиться от автомобилей. Выбор-то есть.
Цитата:
Кроме того, под временную регистрацию не подпадают 95% ввезенных машин, потому что они не соответствуют требованиям Казахстана: неправильно установлен руль или несоответствие экологическому стандарту.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37513?1580375543

То есть, безопасными эти автомобили совсем не должны быть, раз вы их завезли?
Перед покупкой разбираться надо - что ввозите и на каких условиях.
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§ юля елиссева
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1510
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.01.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выйдут они на площадь и будут стоять :) Вон, в Жанаозене уволенные рабочие вышли уже один раз и лежат теперь в могилах..
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§ Тот самый
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вы лохи платите по 14 в тенге,а мы будем по 5 в $.


Ну, так и действительно ж в итоге они правы оказались - года 3 назад после девальвации списывали долги долларовым ипотечникам и пересчитали ипотеки их по старому курсу. А за прошедшие годы разницу в % не пересчитали, т.е. подарили получается.
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§ Добринцофф
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.01.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так у вас год, чтобы избавиться от автомобилей. Выбор-то есть.

Какой выбор,например?
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§ Добринцофф
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.01.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Ну, так и действительно ж в итоге они правы оказались - год

Ну да,там такое нытьё началось,куда же я теперь с 15 детьми из единственного двухэтажного коттеджа то съеду.
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* сайлау курманов
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3461
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.01.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно чуть не купил авто с рашен учёт, бог меня миловал, а продавец так мило шептал мне на ухо...
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§ ACROS
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.01.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
А вообще, создали прецедент с кредитами и квартирами, теперь все будут "просить".


Совершенно верно: кредиты, квартиры, АСП, налог с дохода, моратории на проверки, неплательщикам списание пени и штрафов - ЧЁ тут МЕЛОЧИТСЯ: теперь армянское авто - завтра ещё ЧТО ТО придумают - а, правительство пойдёт на ЭТО потому что 2021 год- год парламентских выборов - не хотят злить нищий и бесправный народ.
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§ Victor Yang
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12424
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.01.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Какой выбор,например?

Избавиться или заплатить все платежи.
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* drakon
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18464
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а продавец так мило шептал мне на ухо...

Женщина была чтоли?... :lol: :oops: :-P
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§ Добринцофф
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Избавиться или заплатить

Согласись сейчас не самое лучшее время ,что бы избавиться от такого авто.
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