Гога Re: Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2129

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Вот любят чиновники часто на запад ссылаться .Вот цитата :. **Основное пособие на ребенка в Германии называется Kindergeld. Претендовать на него в 2019 году имеют право все супружеские пары, дети которых проживают с ними.Пособие на детей, Kindergeld -- 204 до 235 € на 1 ребенка до 25 лет ...** И это независимо от благосостояния семьи.Платят просто за то , что есть ребенок. Пусть форумчане с Германии скажут.