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§ 5555
Флуд и оффтопик (часть 4)
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 30.01.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова здравствуйте.... (тест)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.01.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
И снова здравствуйте.... (тест)



Зрасте, здрасте, Сергей! (без теста)
Что ж Вы с 17 г. на форум не заходили? Где пропадали?:-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
И снова здравствуйте....
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
свой форум когда-нибудь заведу

----Говори адрес !!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5195
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Говори адрес !!

Алекс уже там ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Алекс уже там

----И где ?? Почему всех не зовет ??
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----И где ??
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Говори адрес !!//



А не не) у меня на форуме будет Николаевская цензура) тоталитаризм и цветовая дифференциация штанов) так что хотите ли вы на такой форум?)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

----Бинокля нет , не нашел !!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хотите ли вы на

---А почему бы и нет??

[Исправлено: Гога, 30.01.2020 - 16:49]
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18464
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тоталитаризм и цветовая дифференциация штанов)

Абайка, тебе придётся фото сврих штанов - высылать?... :lol: :-o
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, тебе придётся фото сврих штанов - высылать?/




Местные будут в красных штанах) поуеховшие в синих)так и будем делится)
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