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§ NG.kz
Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37913
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев ответил на вопрос о пособии для семей с одним-тремя детьми. По его словам, в Казахстане проживают 372 тысяч многодетных семей, 125 тысяч из них - малообеспеченные.
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§ Гога
Re: Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот любят чиновники часто на запад ссылаться .Вот цитата :. **Основное пособие на ребенка в Германии называется Kindergeld. Претендовать на него в 2019 году имеют право все супружеские пары, дети которых проживают с ними.Пособие на детей, Kindergeld -- 204 до 235 € на 1 ребенка до 25 лет ...** И это независимо от благосостояния семьи.Платят просто за то , что есть ребенок. Пусть форумчане с Германии скажут.
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* drakon
Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18464
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Пусть форумчане с Германии скажут.

Да, точно так... :lol: :oops:
Я не подучал, так как все были - старше... 8-) :-P
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§ Гога
Re: Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

---После этого я одно хочу сказать про чиновников !! Упс , замолчал , не пропустят :-) :-)
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§ Добринцофф
Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Пособие на детей, Kindergeld -- 204 до 235 € на 1 ребенка до 25 лет ...**

Вроде как 180,вчера только с немцами на эту тему разговаривал
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§ Гога
Re: Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

---Дело не цифрах ----- а в принципе !независимо от благосостояния семьи.Платят просто за то , что есть ребенок.
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