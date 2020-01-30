yudjin Re: Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор? #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6367

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:13 Цитата: Аким города заявил, что тариф поднят не будет.

Читаем акиматовский рупор - газету НК

Плата за вывоз мусора не увеличивалась уже около пяти лет С 1 января 2020 года тариф повысился на 4,9% из-за изменения размера МРП. Теперь услуги «Тазылыка» для многоквартирных домов обойдутся в 235,41 тенге за человека, частные дома — 280,02 тенге. Юридические лица станут платить 1736,75 тенге.

Так увеличился или нет?

МРП растет каждый год, почему 5 лет не увеличивался тариф, а сейчас подняли? Понятно, что коммунальщики хотели больше...



Да, а вопрос про ёлки на мусорке и акцию НГ никто не задал?